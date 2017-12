Gustafson: liever in basis Roda dan op de bank van Feyenoord

,,Ik heb het afgelopen half jaar alle wedstrijden gespeeld, dat wil je als voetballer het liefste. Ik ontwikkel me hier goed en wil Roda graag helpen'', zegt Gustafson, die zondag al even terug was in De Kuip. De Zweed moest met de Limburgse ploeg met 5-1 buigen voor de club waarbij hij onder contract staat. Gustafson tekende wel voor het enige doelpunt van Roda, zijn zesde al dit seizoen. ,,Op papier heeft Feyenoord de mogelijkheid mij terug te halen. We zullen wel zien wat er gebeurt, dat is iets tussen mij en de club. Het gaat er nu niet om wat ik wil of hoop.''

De Rotterdamse trainer Giovanni van Bronckhorst sprak zich eerder al lovend uit over de ontwikkeling van Gustafson. ,,We kunnen hem terughalen, die optie ligt er. Daar gaan we de komende weken over nadenken'', zei Van Bronckhorst.

De Zweedse huurling sprak van een ,,speciale'' avond. ,,Maar de uitkomst was niet zo fijn. Het is ook moeilijk om een resultaat te boeken als je zo aan een wedstrijd begint'', doelde Gustafson op de twee vroege tegentreffers. Uitgerekend hij bracht de spanning terug met een trefzekere kopbal. Juichen deed Gustafson niet. ,,Uit respect. Feyenoord heeft veel voor mij gedaan.''

Halverwege het seizoen staat Roda JC laatste. ,,Vaak had ik het gevoel dat we niet slechter waren dan de tegenstander, alleen viel de wedstrijd dan net de verkeerde kant op voor ons. Maar er zit veel potentie in deze ploeg. Het is moeilijk om te zeggen dat we wel even twaalfde gaan worden of zo, maar we kunnen veel beter dan de plek waar we nu staan. We gaan allemaal even op vakantie, de batterij opladen en er dan weer tegenaan.'' Mét Gustafson, zo laat hij zelf wel doorschemeren. ,,Ik wil Roda heel graag uit deze situatie helpen.''