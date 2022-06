Guus Hiddink: ‘Gewoon goed van Ruud om nu te beginnen’

,,De afgelopen jaren heeft hij een goede ondergrond gelegd. Vergis je niet: Ruud is al een jaar of negen bezig. Hij heeft het stapje voor stapje opgebouwd. Ik ken hem als een slimme man die niet bang is om beslissingen te nemen’’, zegt de voormalig bondscoach, die tussen 2014 en 2015 Van Nistelrooij als zijn assistent had bij Oranje.

,,Natuurlijk komt er veel op hem af, hij begint in een a-typisch seizoen, met tussendoor in november en december een WK in Qatar. Maar maak het ook weer niet te zwaar: je hoeft als voetbaltrainer ook weer niet de oorlog in Oekraïne op te lossen. Iemand als Fred Rutten is ook waardevol in zijn staf. Fred is nooit iemand van het ellebogenwerk geweest, die aast niet zelf op de baan van Ruud. Een loyale vent als assistent, prima’’, aldus Hiddink, die ook voorzitter is van de CBV, belangenvereniging voor coaches in Nederland.