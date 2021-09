Guus Hiddink stopt: Nederlandse voetbal verliest een fenomenale ambassadeur

Hoop voor aanhang Vitesse: ‘Uitsuppor­ters welkom bij Europese duels’

6 september ARNHEM - De fan van awaydays in het Europese voetbal kan reizen gaan plannen. De kans is levensgroot dat uitsupporters dit seizoen welkom zijn in de Champions League, Europa League en Conference League. Voor Vitesse staan trips naar Slovenië voor MS Mura, Rennes en Londen met Tottenham Hotspur op de rol.