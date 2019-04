Haags kwartiertje in Eindhoven en Hitachi Stadion moeilijk te nemen veste voor Ajax

Heracles Almelo – Heerenveen (vrijdag 20.00)

Het eredivisieweekend wordt afgetrapt met Heracles Almelo - Heerenveen. De Heraclieden zullen de Friezen met open armen ontvangen in Almelo. Heerenveen is namelijk een van de meest favoriete tegenstanders van Heracles. Sinds de promotie in 2005 won Heracles dertien keer van Heerenveen. Alleen van Willem II won de ploeg van Frank Wormuth vaker (14). Het duel kon nog weleens af gaan stevenen op een doelpuntenfestijn. Heracles kwam in 26 van de 27 Eredivisiewedstrijden tegen Heerenveen tot scoren tegen de Friezen. Bovendien kreeg Heerenveen minimaal twee goals tegen in de laatste twee uitduels in de competitie. Om het dit keer niet uit te laten monden in een verliespartij doet Heerenveen er goed aan om Kristoffer Peterson af te stoppen. De 24-jarige Zweed was in vier Eredivisiewedstrijden in het tricot van Heracles goed voor drie goals en één assist.

Volledig scherm Opstelling Heerenveen. © AD Volledig scherm Opstelling Heracles. © AD

FC Emmen – FC Utrecht (zaterdag 18.30)

Voor beide ploegen een primeur. Ze troffen elkaar nooit eerder op Emmense bodem. Voor Emmen is het zaak om Utrecht buiten de zestien te houden. Van de 69 tegendoelpunten, incasseerde de ploeg van Dick Lukkien er 64 binnen het eigen strafschoppengebied, het hoogste aantal voor een een ploeg in een eredivisieseizoen sinds SC Cambuur in 2015/2015 (ook 64). De wedstrijden is bovendien een treffen tussen twee grabbelende keepers. Kjell Scherpen, de keeper van FC Emmen, maakte dit eredivisieseizoen vijf fouten waaruit een tegentreffer voortkwam. David Jensen, de goalie van Utrecht, heeft in 2019 het laagste reddingspercentage (55,6%) van een doelman (met minstens 5 duels) in de eredivisie.

Volledig scherm Opstelling FC Utrecht. © AD Volledig scherm Opstelling FC Emmen. © AD

FC Groningen – Ajax (zaterdag 18.30)

Na de Allianz Arena in Turijn lonkt het Hitachi Stadion in Groningen, dat Hans Nijland naar eigen zeggen twee keer had kunnen uitverkopen. Voor de Amsterdammers is het Hitachi Stadion een moeilijk te nemen veste. FC Groningen verloor vaker niet (W2, G3), dan wel (V3) in de laatste acht thuiswedstrijden tegen Ajax in de eredivisie. Bovendien staan de Groningers op zeven opeenvolgende thuiszeges in de competitie en hielden ze in de laatste drie thuiswedstrijden de nul. Een clean sheet is iets waar de Amsterdammers onderhand van zullen dromen. De ploeg van Erik ten Hag wacht al zes eredivisieduels op ‘de nul’.

Volledig scherm Opstelling Ajax. © AD Volledig scherm Opstelling FC Groningen. © AD

Vitesse – PEC Zwolle (zaterdag 19.45)

Leonid Slutsky zal, als we naar de winstpercentages kijken, minder op zijn stoel hoeven te wippen tijdens dit duel. Op de Graafschap na (58,1%) is PEC Zwolle de ploeg waartegen Vitesse het hoogste winstpercentage heeft (57,1%). Bovendien is Vitesse in eigen huis de laatste dertien duels ongeslagen (W7, G6) en kwam het in al deze wedstrijden tot scoren. Maar de Arnhemmers incasseerden in de laatste elf thuiswedstrijden altijd een doelpunt tegen. Toch biedt het slechte uit scorende PEC Zwolle hoop op een einde aan deze reeks. De Zwollenaren maakten dit seizoen op NAC Breda (9), De Graafschap en FC Groningen (11) na, de minste uitgoals (12).

Volledig scherm Opstelling PEC Zwolle. © AD Volledig scherm Opstelling Vitesse. © AD

Feyenoord – AZ (zaterdag 20.45)

Wat op voorhand een finale om plek drie had kunnen zijn, is dat na een slechte reeks van AZ (2 gelijke spelen, 1 verliespartij) niet meer aan de orde. Het gat tussen beide ploegen is vier punten. Bij een winst van AZ kan de strijd om plek 3 nog spannend worden. De statistieken spreken echter niet in het voordeel van de Alkmaarders. Feyenoord verloor slechts één van de laatste zestien wedstrijden tegen AZ in alle competities (W11, G4). AZ moet waakzaam zijn voor Steven Berghuis. Berghuis, zelf drie seizoenen speler van AZ, was in dienst van Feyenoord tegen geen eredivisieploeg direct betrokken bij meer treffers dan tegen AZ (6, 4 goals en 2 assists – ook 6 tegen Heerenveen en PEC Zwolle).

Volledig scherm Opstelling AZ. © AD Volledig scherm Opstelling Feyenoord. © AD

VVV-Venlo – De Graafschap (zaterdag 20.45)

De wedstrijd in de Koel kon nog wel eens uitmonden in een ordinaire schoppartij. De Graafschap maakte dit Eredivisieseizoen meer overtredingen dan elke andere ploeg (410). Na de Doetinchemmers, FC Emmen en Heracles werd VVV het vaakst teruggefloten (377). Graafschap-speler Fabian Serrarens maakt dit seizoen gemiddeld iedere 35 minuten een overtreding, alleen VVV’er Danny Post heeft deze jaargang minder minuten nodig voor een overtreding (31, spelers met 1000+ speelminuten).

Volledig scherm Opstelling De Graafschap. © AD Volledig scherm Opstelling VVV-Venlo. © AD

Excelsior – Willem II (zondag 12.15)

Excelsior dat vecht voor lijfsbehoud neemt het in eigen huis op tegen Willem II. Als het op een ontmoeting met de Tilburgers aankomt, spreken de statistieken in het voordeel van de Kralingers. Excelsior verloor slechts één van de laatste zeven Eredivisieduels met Willem II (W3, G3). In de laatste vier seizoenen pakten de Kralingers meer punten tegen Willem II dan tegen ieder andere ploeg uit de eredivisie (12). Alleen valt Excelsior door de meest recente prestaties niet te bestempelen als favoriet: Excelsior verloor de laatste zeven competitieduels.

Volledig scherm Opstelling Willem II. © AD Volledig scherm Opstelling Excelsior. © AD

Fortuna Sittard – NAC Breda (zondag 14.30)

NAC Breda probeert nog een Houdini-act uit te voeren om directe degradatie te ontlopen. Om die act gestalte te kunnen geven, moet het winnen van laagvlieger Fortuna Sittard. De Bredanaars treffen met Fortuna Sittard een van de minst presterende ploegen in 2019. Alleen NAC Breda (7) en Excelsior (10) pakten in 2019 namelijk minder punten dan Fortuna Sittard (11, samen met VVV-Venlo), dat daarnaast ook meer treffers incasseerde dan elke andere ploeg na de winterstop (40).

Volledig scherm Opstelling NAC Breda. © AD Volledig scherm Opstelling Fortuna Sittard. © AD

PSV – ADO Den Haag (zondag 16.45)

In de laatste vijf onderlinge eredivisie-ontmoetingen tussen PSV en ADO stonden de Eindhovenaren steeds binnen twintig minuten op een 1-0 voorsprong (W3, G2). Maar de meeste doelpunten konden nog wel eens gaan vallen in de slotminuten van de wedstrijd. Bij eredivisiewedstrijden van ADO Den Haag in 2019 vielen er meer doelpunten in het laatste kwartier dan bij elk ander team (17 – 8 voor, 9 tegen). Het Haags kwartiertje kan echter nog wel eens worden omgetoverd tot een Eindhovens kwartiertje. PSV kwam dit seizoen tot 28 treffers in het laatste kwartier van de wedstrijd.