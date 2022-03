Hakim Ziyech wil ondanks bemoeienis bondsvoorzitter niet terugkeren bij Marokko: ‘Geen eenvoudig besluit’

,,Het spijt me voor de fans, want dit was geen eenvoudige beslissing’’, liet Ziyech via Instagram weten. ,,Ik hou van mijn land en spelen voor het Marokkaanse nationale voetbalelftal was de eer van mijn leven, dus het is met grote droefheid dat ik moet aankondigen dat - hoewel de FRMF-voorzitter vandaag heeft bevestigd dat ik in de voorselectie zou zitten - ik niet zal terugkeren bij Marokko. Helaas heb ik het gevoel dat ik geen andere keuze heb. Ondanks dat ik de afgelopen zes jaar alles heb gegeven aan het team, blijft de leiding verkeerde informatie vrijgeven over mij en mijn toewijding aan mijn land. Hun acties hebben het voor mij onmogelijk gemaakt om deel uit te blijven maken van het team. Ik hoorde het nieuws over de voorselectie op hetzelfde moment als iedereen, dus ik geef deze verklaring vrij om ervoor te zorgen dat je de waarheid rechtstreeks van mij hoort. Mijn focus als speler ligt bij mijn club Chelsea FC.’’