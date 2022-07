Haller bedankt Ajax-fans bij vertrek naar Borussia Dortmund: ‘Ik voelde mij fantastisch hier’

Haller, die in januari 2021 naar Amsterdam kwam, zegt altijd de steun van de Ajax-fans te hebben gevoeld. ,,De steun van de supporters motiveerde me, ondanks dat er zoveel over mij werd gesproken. Uiteindelijk voelde ik me fantastisch hier. Ik had veel goede mensen om me heen. Dat heeft enorm geholpen om die records te vestigen”, verwees de spits naar zijn elf treffers in zijn allereerste Champions League-seizoen.