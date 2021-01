Haller scoort bij basisdebuut: ‘Had ik vooraf al met Antony over gesproken’

,,Dit geeft een geweldig gevoel, hier ben ik heel blij mee", opende de Franse spits zijn analyse voor de microfoon van ESPN. ,,Ik weet dat ik belangrijk moet zijn met doelpunten en vandaag hadden dat er meer moeten zijn. De voorzet van Antony was geweldig, daar hadden we vooraf al over gesproken want ik weet dat hij graag zulke balletjes geeft.”

En Klaas-Jan Huntelaar, die andere spits die na een invalbeurt tweemaal tot scoren kwam maar weleens op weg naar Schalke 04 kon zijn? ,,We mogen blij zijn dat we hem hebben. Hij is heel erg belangrijk met zijn ervaring, binnen en buiten de kleedkamer. We zullen proberen hem bij ons te houden.” En nu op naar zondag, als in eigen huis Feyenoord de tegenstander is. ,,Dan gaat het nog wat beter, hopelijk.”