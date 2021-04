Haller wordt niet nerveus van mindere wedstrijden: ‘Maar mensen praten er wel over’

,,Nee, daar heb ik geen last van. Het gaat erom dat ik presteer als ik wél speel", reageerde Haller nog maar eens op het feit dat hij de Europese wedstrijden moet laten schieten. ,,Of ik nerveus werd van mijn mindere wedstrijden? Niet echt. Maar mensen praten er wel over. Je probeert het goed te doen en te bedenken wat er mist. Jullie spreken dan over waarom ik niet goed speel en dat soort dingen. Ik vind het mooi om die jongens Europees te zien spelen. Ik moet het gewoon laten zien in de competitie", aldus de spits, die snel een streep onder het povere duel in Friesland wilde zetten: ,,Dat is de kracht van topteams: niet goed spelen, wel winnen. Drie punten, één goal: dat is oké.”

Ten Hag

Coach Erik ten Hag kreeg na afloop van de wedstrijd de vraag of het povere spel iets te maken had met het ontbreken van Daley Blind, die voor de rest van het seizoen is uitgeschakeld. ,,Blind is natuurlijk een ontiegelijk goede speler, maar ook zonder Blind hebben we heel goede wedstrijden gespeeld. Het gaat erom dat we in deze wedstrijd fouten maken die we normaal gesproken niet maken. Het tempo was te laag, in de omschakeling waren we te traag.”



Ten Hag begon met Devyne Rensch als middenvelder, Jurriën Timber als rechtsbacks en Edson Álvarez als centrale verdediger. Of hij spijt van die keuze had? ,,Nee, ik wilde dit seizoen. Hier hebben we nu weer een indruk mee opgedaan. Rensch kan uitstekend als zes uit de voeten. Het gaat erom dat we nu iets oplossen nu Blind er niet is. Laat de trainer maar gewoon zijn gang.”