Haller ziet Berghuis graag naar Ajax komen: ‘Een goede speler dus van harte welkom’

OefenduelAjax heeft na de blamage tegen Quick'20 de derde oefenwedstrijd wél weer gewonnen. SC Paderborn, dat uitkomt in de Tweede Bundesliga, werd met 4-1 verslagen. Sébastien Haller bleek het scoren niet verleerd in de zomerstop. ,,Ik kijk uit naar de start van de competitie.”

De wedstrijd van Ajax tegen Paderborn is net voorbij als jonge fans bij Sébastien Haller gretig om een selfie bedelen. De Franse spits wil dolgraag op het verzoek in gaan, geeft hij in woord en gebaar aan. Maar helaas, het weer opgelaaide coronavirus belet hem om al te dichtbij de Twentse jeugd te komen op het sportpark van Quick ’20 in Oldenzaal. Vandaar maar een gezamenlijke selfie op grote afstand. ,,Sorry, man”, excuseert de lange aanvaller zich.

Haller, eenmaal trefzeker in het treffen met de Duitse club, is deze zaterdagmiddag een van de grote Ajax-namen die op het veld staat in de vriendschappelijke ontmoeting, die voor de Amsterdammers het slot vormt van het trainingskamp in De Lutte. Veel anderen genieten nog van vakantie.



Het bevalt de Fransman wel, eindelijk weer voetballen na een zomerse break. ,,Ik voel me scherp en fit en kijk uit naar de start van de competitie en natuurlijk naar de Champions League”, zegt Haller, die afgelopen seizoen geen Europees voetbal speelde, omdat iemand een vinkje was vergeten te zetten achter zijn naam en daardoor niet speelgerechtigd was. Al is dat laatste geen issue meer voor hem, zo geeft hij aan. ,,Ik focus me volledig op wat nu komen gaat.”

Berghuis

Wie zeer waarschijnlijk ook komen gaat bij Ajax is Feyenoord-captain Steven Berghuis. Wanneer het zover is, lijkt nog de enige vraag. Vaststaat dat Haller de vleugelaanvaller graag naar Amsterdam ziet komen. ,,Hij is een goede speler, dus natuurlijk is hij van harte welkom bij ons.”

Ajax won vanmiddag met 4-1 van het Duitse Paderborn. Naast Haller, waren ook Dusan Tadic en Zakaria Labyad trefzeker namens de Amsterdamse club. De mooiste treffer kwam echter op naam van Danilo, die de bal van afstand in de rechterbovenhoek krulde.

Blamage

Na de 0-6 overwinning van Ajax in de eerste oefenwedstrijd tegen Koninklijke HFC kwamen de Amsterdammers in de tweede oefenwedstrijd niet verder dan een gelijkspel tegen de amateurs van Quick’20. De landskampioen oefent de komende weken ook nog tegen Anderlecht (16 juli), Bayern München (24 juli) en RB Leipzig (31 juli).