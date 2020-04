Hamdi: Het is voor ADO beter om bescheiden te zijn

ADO Den Haag neemt nog geen uitgesproken standpunt in over het uitspelen van de eredivisie, al roept algemeen directeur Mohammed Hamdi wel op tot voorzichtigheid.

,,Wij willen niet inhoudelijk ingaan op de scenario’s die op tafel liggen”, zegt algemeen directeur Mohammed Hamdi, nadat hij vanmiddag overleg had met andere betrokkenen. Zijn club stelt zich bescheiden op in de periode waarin eigenlijk een inhaalrace ingezet had moeten worden. ,,Die rol nemen we in. Terwijl we opnieuw met een eindsprint in de eredivisie hadden willen blijven, ligt het voetbal stil. Nog steeds een gek gevoel.”

China

In een reactie uit de ADO-voorman ook zijn zorgen. ,,Ik wil vanwege dat vreselijke virus eigenlijk helemaal niet over voetbal praten, maar het moet”, vervolgt Hamdi, die vanwege grootaandeelhouder UVS veel contact met China heeft. ,,Daar lopen ze maanden voor, maar zijn ze nog ver van een normaal leven. Uit eten kan bijvoorbeeld niet.”

Quote Wat betreft het voetbal maken we een pas op de plaats Mohammed Hamdi Voor Hamdi is China zeker een voorbeeld. ,,Na eerder hard getroffen te zijn lijkt het redelijk onder controle, maar ze zijn heel voorzichtig. Hier zitten we nog in de eerste fase.”

De ADO-directeur blijft het onwerkelijk vinden om het over voetbal te hebben nu het coronavirus in Nederland zo om zich heen grijpt. Hoewel er bij de nummer 17 van de eredivisie nog geen gevallen bekend zijn, prijst Hamdi zich gelukkig dat hij een paar weken terug tijdig ‘de tent sloot’.

,,Ik probeer leven te houden in de bedrijfsvoering, alleen wordt dat allemaal steeds lastiger”, zegt Hamdi. Zo gaat het op de achtergrond en veel vanuit huis over contracten van sponsoren en jeugdspelers. Ook zijn er meetings met het management en werken ze in het stadion wat achterstallig onderhoud weg.