Hans de Koning opnieuw trainer van FC Volendam

Van Bronck­horst over veel betere tweede helft: 'Wereld van verschil'

30 september Schelden doet Giovanni van Bronckhorst niet zo snel, maar de trainer van Feyenoord deed zondag in de rust van de thuiswedstrijd tegen Vitesse ook geen moeite om zijn boosheid te verbergen. ,,Ik was niet blij, om een understatement te gebruiken. Logisch ook als je zo'n eerste helft laat zien in De Kuip," zei Van Bronckhorst.