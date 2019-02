Hans Kraay jr. zegt nee tegen Salomonseilanden: ‘Mij te ver vliegen’

,,Ik werd gebeld door de Solomon Islands‘’, aldus Kraay, die elke zondag vaste tafelgast is in het voetbalpraatprogramma. ,,Zij spelen de Pacific Games van 7 tot 20 juli dit jaar. Ze zijn de hele maand juni hier in Nederland in trainingskamp, en ze hebben mij gevraagd om bondscoach te worden.‘’



,,Mijn vrouw vond het leuk, waarom weet ik niet, maar ik blijf lekker hier‘’, legde Kraay uit. ,,Het is mij te ver vliegen. En ik heb een hekel aan vliegen.‘’



De Salomonseilanden is een eilandengroep in de Stille Oceaan, ten noordoosten van Australië.