Haps: Breuk zit er nog steeds, maar ik kom er aan

De verdediger kampte met een stressfractuur in zijn scheenbeen. ,,De breuk zit er nog steeds, maar ik kan er mee spelen. Ik train al een tijdje mee. Mentaal was het heel zwaar om zo lang aan de kant te moeten staan. Dit was mijn eerste optreden in een wedstrijd sinds acht maanden. Hoe ik aan de blessure ben gekomen, weten we niet. Ik had het al vorig seizoen, heb er ook de bekerfinale mee gespeeld. Maar de pijn werd erger. Toen we dit seizoen begonnen, kon ik de pijn niet meer aan. Toen bleek inderdaad dat er een breukje in het linkerscheenbeen zat. Ik moest vooral rust houden. Tegen Karslruher SC was het vooral zaak om lekker te voetballen, heel te blijven en hopelijk blijft een reactie op de inspanning uit. Ik ben positief gestemd nu. Hoe snel ik er weer bij ben, is afwachten. Maar er is weer een stap gezet.”