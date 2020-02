Haps wacht op nieuwe kans: ‘Ik werd gewoon gek van al die blessures’

Door Mikos Gouka



De trainers van Feyenoord kijken elkaar op een koud en winderig Varkenoord kort voor rust even aan. Dick Advocaat, Cor Pot en John de Wolf zien in één minuut Ridgeciano Haps en Róbert Bozeník om een blessure­behandeling vragen tijdens Jong Feyenoord - Jong NAC.



In een wedstrijd waarin Advocaat vooral spelers ritme wil laten opdoen, lijkt het ineens mis te gaan. Maar als de kruitdampen zijn opgetrokken, kunnen de verdediger en de spits verder. ,,Ik kreeg de bal op een vervelende plek’’, lacht Haps even later. ,,Dat deed gewoon pijn. Dus geen nieuwe blessure. Ik heb volgens afspraak een halve wedstrijd gespeeld, maar ik had nog wel langer mee kunnen doen. Dat was echter niet de bedoeling. Donderdag moet ik mee naar Friesland voor de bekerwedstrijd tegen Heerenveen. Dan is op dinsdag een halve wedstrijd voldoende.’’