Hardeveld na knieblessure terug in wedstrijdselectie Heracles

Van Bommel maant tot kalmte: ‘We worden niet overhoop gespeeld’

14:49 Mark van Bommel wilde vrijdag niet zeggen of hij wijzigingen doorvoert in de basisopstelling van PSV. De trainer van de Eindhovenaren begon de laatste drie wedstrijden steeds met dezelfde elf spelers en alle duels eindigden in een gelijkspel.