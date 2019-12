Hartspierontsteking ontdekt bij Blind: ‘Belangrijkste is dat ik me nu goed voel’

Naar aanleiding van de ontsteking is er besloten om ter preventie een subcutane ICD aan te brengen. Een ICD is evenals een pacemaker een klein apparaatje dat onder de huid wordt geplaatst bij mensen met een hartritmestoornis. Het verschil met een pacemaker is dat een ICD kan ingrijpen bij een levensbedreigende hartritmestoornis door een elektrische schok toe te dienen, waarna het hartritme normaliseert.



Die ingreep heeft gisteren plaatsgevonden. De 29-jarige international gaat daardoor niet met Ajax mee op trainingskamp in januari en zal in Amsterdam verder aan zijn herstel werken. Hoelang Blind uit de roulatie is, is nog niet duidelijk.



Blind zelf liet op Instagram ook van zich horen: ,,Hallo, allemaal. Ten eerste wil ik iedereen bedanken voor alle berichten die ik heb gekregen. Dat heb ik erg gewaardeerd en het heeft me heel erg geholpen. Ajax heeft zojuist een update geplaatst over mijn gezondheid. Het belangrijkste is dat ik me op dit moment goed voel en ik ga proberen zo snel mogelijk terug te keren. Bedankt voor alles en ik zie jullie snel.”