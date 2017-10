Hartverwarmend eerbetoon Willem II-supporters voor Fran Sol

Nadat de spelers al bij opkomst shirts droegen met 'mucha fuerza amigo' was het woord vervolgens aan de supporters. In de negende minuut werd de naam van de publiekslieveling massaal gescandeerd. Daarnaast werden vanuit alle vakken Spaanse vlaggen de lucht in gehouden om de spits steun toe te betuigen.



Willem II kwam dit seizoen moeizaam op gang. De laatste drie duels werden echter gewonnen. Mede door doelpuntenmachine Sol. De Spanjaard scoorde twee keer tegen FC Twente, de enige treffer in Groningen en maakte het winnende doelpunt in de beker tegen SC Heerenveen.