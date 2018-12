Hattrick voor Ziyech én Blind: ‘Ik wilde die laatste bal echt niet voorgeven’

Blind scoorde in de wedstrijd tegen De Graafschap dus drie keer. Evenveel als in zijn 134 eerdere eredivisiewedstrijden. Blind wilde graag de hattrick voltooien: ,,Dat was echt op het laatste moment“, aldus de verdediger. ,,Ik dacht: ‘ik ga nog één keer naar voren en ik zie wel wat er komt. En dan valt de bal precies voor m'n voeten bij de tweede paal.”



Het was verre van een ideale schietpositie voor Blind om zijn hattrick te voltooien, maar toch lukte het. ,,Ik wilde de bal echt niet voorgeven. Dit was mijn kans om drie keer te scoren. Dat gebeurt mij misschien nooit meer”, weet Blind. ,,Gewoon proberen en als we 'm zouden missen, zou het 7-0 zijn. Prima.”



Blind speelde woensdag met Ajax nog tegen Bayern München in de Champions League, maar moest vandaag weer aan de bak tegen hekkensluiter De Graafschap. ,,Soms is die extra spanning wel fijn, maar als je drie keer scoort, zijn dit soort wedstrijden toch ook wel leuk.”



De ruime zege op De Graafschap is ook goed voor het doelsaldo van Ajax ten opzichte van dat van PSV, wat aan het einde van het seizoen nog wel een rol kan spelen in de strijd om de titel. De doelsaldo's van beide ploegen is nu exact gelijk. ,,Het is niet de hoofdzaak, maar we zijn daar in ons achterhoofd wel mee bezig”, aldus Blind. ,,We weten dat het een belangrijke rol kan gaan spelen.”