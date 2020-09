Hatzidiakos terug in selectie AZ voor wedstrijd in Kiev

Gakpo schiet PSV naar zwaarbe­voch­ten zege in Groningen

13 september PSV heeft bij de competitie-ouverture in Groningen een belangrijke driepunter gepakt. Trainer Roger Schmidt zag zijn ploeg met 1-3 zegevieren, na een duel waarin de Eindhovenaren meestentijds de controle hadden. Voor rust was dat meer het geval dan na de thee, want in een aantal fases moest PSV ook terug en kreeg het team van Danny Buijs ook kansen.