‘Hebben het Ajax lastig gemaakt, maar was niet voldoende’

Bij Fox Sports reageerde Koster op vragen over zijn aangepaste tactiek voor het duel met Ajax. ,,We hebben de juiste tactiek gehanteerd, daar hadden ze het moeilijk mee. We hebben nog aanvallend gewisseld, maar toen viel de 0-3 en dan is de wedstrijd gespeeld”, aldus Koster.



,,We probeerden nog aanvallend te wisselen na rust, maar dat was niet voldoende. Ajax is een topploeg, zij waren gewoon de betere. We hebben het Ajax lastig gemaakt, maar het was niet voldoende.”