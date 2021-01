Heeft Antony 'werkelijk alles’ of is hij toch niet zo goed als wordt gedacht?

Goed debuut Hoe Haller Ajax meteen al anders maakt

7:00 Sébastien Haller maakte gisteren in de topper tegen PSV (2-2) direct een goede indruk. De 26-jarige spits uit Frankrijk gaf de assist bij de gelijkmaker van Antony en maakte zelf een buitenspelgoal. Zijn trainer Erik ten Hag, die hem alleen in de tweede helft liet spelen, was tevreden: ,,Hij kan goals maken, maar ook anderen beter laten functioneren.”