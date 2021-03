Heerenveen aast in halve finale TOTO KNVB Beker op stunt tegen Ajax

Podcast | ‘Statement PSV over Ihattaren is dubieus, de politiek droop er van af’

1 maart In de nieuwste AD Voetbalpodcast wordt niet alleen Super Sunday besproken. Mikos Gouka, Sjoerd Mossou en Maarten Wijffels staan met presentator Etienne Verhoeff uitgebreid stil bij de zaak Ihattaren, Pussygate, de adviezen voor Boadu en de toekomst van Feyenoord. Aan de hand vier stellingen bespreken ze het voetbal in de eredivisie. Elke maandag is de podcast terug te luisteren via de website van het AD en de bekende podcastplatforms.