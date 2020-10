Heerenveen als generale repetitie voor CL-clash met Liverpool: werk aan de winkel voor Ten Hag

Door Johan Inan



Toen Erik ten Hag na de eerste training de vraag kreeg of hij nog versterkingen wenste, luidde zijn antwoord dat alleen de linksbackpositie niet dubbel bezet was. Steevast verkondigde Ajax, ook bij monde van de directie, dat de selectie, uitgaande transfers daargelaten, op orde was. Deze week gaf het technisch hart daar nog een opmerkelijke wending aan. Eerst meldde Marc Overmars dat hij één doelwit moest laten glippen. Ten Hag verkondigde een paar dagen later dat Ajax nog dolgraag een topspits had verwelkomd. Van het kaliber Luis Suárez, zeg maar.