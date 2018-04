Heerenveen dient Heracles zeldzame thuisnederlaag toe

In de strijd om een plek in de play-offs voor Europees voetbal heeft sc Heerenveen zondag goede zaken gedaan. De Friese ploeg van trainer Jurgen Streppel won in Amelo met 2-1 van concurrent Heracles. Heerenveen passeerde Heracles daardoor op de ranglijst en klom naar de achtste plaats, met twee punten meer dan de formatie van trainer John Stegeman.

Heerenveen sloeg op het kunstgras kort voor rust in een tijdsbestek van vier minuten twee keer toe. Morten Thorsby kopte in de 37e minuut een voorzet van Arber Zeneli langs doelman Bram Castro (0-1). Twee minuten later ging spits Reza Ghoochannejhad na een schaarbeweging over het been van zijn bewaker Robin Pröpper. Zeneli trapte vanaf elf meter de 0-2 langs Castro.



Stegeman probeerde zijn elftal een impuls te geven met een dubbele wissel in de rust. Eén van de invallers, Paul Gladon, dacht al snel voor de aansluitingstreffer te zorgen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel. Kristoffer Peterson en Brandley Kuwas lieten twee grote kansen op de 1-2 onbenut. Pas diep in blessuretijd wist Heracles doelman Martin Hansen te passeren. Brahim Darri knalde de bal in de kruising, maar dat doelpunt kwam te laat voor de thuisclub.