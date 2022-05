Heerenveen en Cambuur zorgen voor spektakel met zes goals en sensationele ontknoping

In een uiterst vermakelijke Friese derby met een knotsgek eind hebben SC Heerenveen en Cambuur met 3-3 gelijkgespeeld. Mitchel Paulissen leek Cambuur in blessuretijd naar de zege te schieten, maar in de 96ste minuut redde Joost van Aken een punt voor Heerenveen.

Door Frank Molema



Hoewel bij beide ploegen acuut degradatiegevaar ontbrak en de play-offs om Europees voetbal in Heerenveen en Leeuwarden vooral als een bonus wordt gezien, leefde Friesland al weken toe naar de derby. Want natuurlijk speelt ook mee wie op de ranglijst als hoogste eindigt, waarbij Heerenveen tot vandaag twee punten meer had verzameld dan Cambuur.

Toeschouwers in het goed gevuld Abe Lenstra stadion schoven meteen naar het puntje van hun stoel toen Thom Haye voor de eerste keer zijn fijne traptechniek demonstreerde. Hij legde in de derde minuut de bal klaar voor de instormende Anas Tahiri, die beheerst en strak zijn eerste treffer voor Heerenveen maakte sinds hij in de winter overkwam uit Roemenië.

Het antwoord van de gasten liet niet lang op zich wachten. Dit keer was het Patrick Joosten met een goede voorzet, die van enkele meters voor het doel werd ingekopt door Roberts Uldrikis. Keeper Erwin Mulder maakte daarbij geen goede indruk door zelfs achter zijn doellijn te keepen.

De gemoederen op het veld liepen af en toe hoog op.

Cambuur bleek in het vervolg verdedigend erg kwetsbaar, vooral als het aankwam op duels tussen de trage verdediger Calvin Mac-Intosch en de rappe aanvaller Amin Sarr. Daaruit kwam nog geen schade, maar na ruim een halfuur spelen slikten de Leeuwarders wederom een tegentreffer. Zij verzuimden bij een standaardsituatie Sydney van Hooijdonk te dekken, waardoor het voor hem een koud kunstje was zijn vierde seizoenstreffer te noteren. De assist kwam wederom van Haye.

In de tweede helft besloot Heerenveen meer in te zakken in de hoop het duel in de counter te beslissen. Cambuur drong vervolgens meer aan en was al dicht bij een doelpunt toen Uldrikis uit een corner de lat raakte. Even later mocht Cambuur alsnog juichen omdat Joost van Aken onnodig op de achterlijn Issa Kallon neerhaalde. Scheidsrechter Bas Nijhuis legde bal na ingrijpen van de VAR op de stip. Robin Maulun benutte de penalty: 2-2.

Het laatste kwart kreeg vooral Heerenveen nog wat kleine kansjes, maar SC Cambuur hield stand. Met het gelijkspel zou vooral de thuisploeg ontevreden zijn, omdat het met een zege goede zaken had kunnen doen in de strijd om de play-offs.

Terwijl Heerenveen nog een keer alles op alles zette om toch te winnen, sloeg Cambuur in de counter toe. Het was Mitchel Paulissen die op rechts werd vrijgespeeld en met een diagonaal schot Cambuur in extase bracht. Het euforische gevoel was echter van korte duur, omdat Joost van Aken in de laatste minuut een punt redde voor Heerenveen.

Teleurstelling bij Cambuur-spits Roberts Uldrikis na de late gelijkmaker.

