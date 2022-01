Heerenveen haalt concurrent voor Veerman: Van Hooijdonk maakt seizoen af in Friesland

Go Ahead kegelt aanvallend machteloos Heerenveen uit de beker

Go Ahead Eagles heeft de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker bereikt. In Heerenveen was de ploeg van Kees van Wonderen, die genoemd wordt als opvolger van Johnny Jansen, met 0-1 te sterk tegen een aanvallend zwakke thuisploeg.

18 januari