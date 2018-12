Heerenveen kan bij zege Fortuna voorbij gaan

Opstellingen Fortuna flink op schot, PEC van kwaad tot erger

30 november Boekt Heerenveen dit weekeinde eindelijk zijn eerste thuisoverwinning? Dat zal nog lastig worden, want tegenstander Fortuna Sittard scoort er ook in de eredivisie lustig op los. Met behulp van statistiekenbureaus Gracenote en Opta blikken we met de leukste feitjes vooruit op de veertiende speelronde. Ook zie je hier alvast de vermoedelijke opstellingen.