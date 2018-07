Heerenveen slaat flater tegen Hoffenheim in voorlaatste oefenduel

Heerenveen stond na 22 minuten met liefst 4-0 achter. Kerem Demirbay, Leonardo Bittencourt, Nadiem Amiri, Nico Schulz scoorden voor de Duitsers. Adam Szalai bracht voor rust al de 5-0 op het scorebord.



Vincenzo Grifo en David Otto (2) maakten het nog erger voor de noorderlingen. Henk Veerman, die in de belangstelling staat van ADO en Michel Vlap scoorden nog tegen. De eerste scoorde met het hoofd, de tweede uit een vrije trap.



Olde Riekerink zag slechts in het tweede deel wat lichtpuntjes. ,,Toen hebben we ons wel wat opgericht. In elk geval stond er een elftal, dat was tenminste iets. Na de eerste tegenslag voor rust ging het er vooral om of we elkaar zouden helpen. Dat gebeurde niet en daardoor zakten we verder weg. In die fase heb ik niemand gehoord in het veld.''



Volgens Olde Riekerink was het geen excuus dat Heerenveen tegen één van de betere elftallen uit de Bundesliga speelde. ,,Ook tegen dit soort tegenstanders moet je weerstand bieden. Dat hebben we niet gedaan.''



Bij Hoffenheim, dat vorig seizoen vierde werd in de Bundesliga en dus de Champions League in mag dit jaar, vielen de Nederlanders Justin Hoogma en Joshua Brenet (oud-PSV) in de tweede helft in.



Heerenveen speelt nog één oefenduel voor het de competitie op 10 augustus begint tegen PEC Zwolle. Levante is op 4 augustus de tegenstander.