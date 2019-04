Heerenveen stelt Olde Riekerink op non-actief

SC Heerenveen heeft Jan Olde Riekerink (56) per direct op non-actief gesteld. Zijn assistent Johnny Jansen neemt de taak tot het einde van het seizoen over.

Direct gevolg voor het ontslag van Olde Riekerink zijn de sportieve resultaten – Heerenveen verloor drie van de vier laatste competitiewedstrijden – maar bovenal kon de trainer geen moment brengen in het Abe Lenstra Stadion wat van hem werd verwacht.

Opdrachten

Ruwweg drie opdrachten kreeg Olde Riekerink mee toen hij door Heerenveen werd aangesteld. Hij moest zorgen voor vermaak tijdens de thuiswedstrijden, goede resultaten boeken met zelfopgeleide spelers en ervoor zorgen dat individuele voetballers zich ontwikkelen.

Op alle drie facetten scoorde Olde Riekerink een dikke onvoldoende. Heerenveen kan weliswaar een aardige balans overleggen in de uitwedstrijden, maar de ploeg presteert als een degradatiekandidaat in eigen stadion. Slechts van Fortuna Sittard, Willem II en Excelsior werd dit seizoen op eigen veld gewonnen. Bovendien mocht Heerenveen niet klagen over geluk in die wedstrijden. Steeds minder mensen herkennen zich in de speelwijze van de ploeg, voor volgend seizoen worden talloze opzeggingen van seizoenkaarthouders en sponsoren verwacht.

Tegelijkertijd krijgt Heerenveen structureel op de meest knullige wijze doelpunten tegen. Nog altijd maakt het elftal, zeker in defensief opzicht, de indruk alsof het slechts een paar weken onderweg is in de voorbereiding. Hoe je het wendt of keert, want kwalitatief houdt het in die laatste linie bepaald niet over, daarvoor is Olde Riekerink verantwoordelijk.

Ontwikkeling

Ook de ontwikkeling van individuele voetballers blijft dit seizoen achterwege. Sterker nog, vrijwel geen enkel talent is dit seizoen beter geworden – Michel Vlap uitgezonderd. Een ander kritiekpunt op het functioneren van Olde Riekerink was dat hij te weinig oog had voor talenten uit het beloftenelftal.

Maar bovenal ontbreekt het Heerenveen dit seizoen aan structuur. Na 29 wedstrijden heeft eigenlijk niemand een idee wat Olde Riekerink precies wil. Zeker in de eerste seizoenshelft bleef de trainer maar noodverbanden leggen, twijfelen, schuiven met spelers en posities. Het zorgde voor verwarring bij de spelersgroep, die op persoonlijk vlak echter een goede band met Olde Riekerink hadden.

Apathisch

Toch is een goede werkrelatie uiteindelijk weinig waard, als de sportieve resultaten simpelweg uitblijven. De laatste weken maakt Heerenveen een apathische indruk. Tegen Feyenoord (3-0 nederlaag) en FC Emmen (2-0), afgelopen zondag, ontbeerde het op pijnlijke wijze aan strijdlust bij de ploeg, of leek een strijdplan überhaupt te ontbreken.

Het is Olde Riekerink uiteindelijk fataal geworden. Vol bravoure en enthousiasme begon hij in de voorbereiding aan zijn klus bij Heerenveen. Een klus waarop hij lang had gewacht en gehoopt. Nooit eerder werkte hij immers bij een eredivisieclub. Bijna tien maanden later vertrekt Olde Riekerink echter gedesillusioneerd door de achterdeur.

Eerder dit seizoen werden Jean-Paul de Jong (FC Utrecht) en John van ‘t Schip (PEC Zwolle) al ontslagen. Mitchell van der Gaag (Excelsior) en Adrie Poldervaart (Excelsior) stapten onlangs zelf op.