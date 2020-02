Heerenveen vindt bij zege in Arnhem weer aansluiting bij subtop

'Verwerking op gevoel' Hoe lang blijft verdriet Feyenoord hangen?

7:27 Het verdriet is in de Kuip nog voelbaar. Het overlijden van materiaalman Carlo de Leeuw gaf de spelers van Feyenoord in de beker tegen Heerenveen extra energie. Maar hoe is dat een paar dagen later in Zwolle, vanmiddag tegen PEC?