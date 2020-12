Heerkens trots op Willem II: ‘Fighting spirit levert eindelijk een punt op’

Ajax kwam razendsnel op 0-1, maar uiteindelijk hielden de Tilburgers een punt over aan het duel. ,,Je kunt stellen dat zij het betere van het spel hadden, maar wij waren op de counter af en toe heel gevaarlijk.” Wat Heerkens dacht na de goal van Antony na vier minuten? ,,Dat het een heel lastig avondje ging worden. Dat werd het ook, maar we hebben toch een puntje uit het vuur gesleept. En in de fase waarin wij zitten, is dat een enorme boost.”

Want, zo vindt Heerkens: ,,Dit laat zien dat het er tóch in zit voor ons. We zijn blijven strijden, dus dit is ook wel een beetje loon naar werken. We zaten in een heel lastige fase, hebben daarna de koppen bij elkaar gestoken, en daarna kregen we in één week tijd nog Vitesse, AZ en Ajax. Bij vlagen hebben we in die duels fighting spirit laten zien, vandaag resulteert dat ook in een punt.”