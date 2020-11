Hekkensluiter FC Dordrecht leeft weer na knappe zege op Jong Ajax

De treffers van de Dordtenaren kwamen van Jari Schuurman, Kevin Jansen en Gianni Dos Santos, die FC Dordrecht daarmee aan de tweede zege van het seizoen hielpen. Daar kon de tegentreffer van Jong Ajax-spits Brian Brobbey, die in de blessuretijd van de eerste helft scoorde, geen verandering in brengen.

Roda

Roda JC heeft zaterdag een overtuigende zege geboekt op Excelsior: 3-1. In Kerkrade was Fabian Serrarens met één doelpunt en twee assists de gevierde man bij de thuisploeg. Namens Excelsior was Élias Már Ómarsson wederom trefzeker. Ómarsson brak al vroeg in de wedstrijd de ban. In de zevende minuut maakte de 25-jarige spits alweer zijn zestiende doelpunt van het seizoen. Ómarsson is daarmee de topscorer van de Keuken Kampioen Divisie.