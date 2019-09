Helmond Sport en Roda JC boeken eerste zege

Koeman overweegt enkele wijzigin­gen tegen Estland

16:43 Bondscoach Ronald Koeman overweegt de basisploeg van het Nederlands elftal op een paar posities te wijzigen voor het uitduel van morgenavond met Estland in de EK-kwalificatie. ,,We moeten even goed kijken wie we kunnen gebruiken om Estland te bespelen”, zei hij. ,,Misschien moeten we ook wat frisheid in de ploeg brengen. Maandagochtend trainen we nog even. Daarna beslis ik.”