Hendriks beste speler, Oliseh beste trainer in eerste periode

Dabo: Begrijp het Nederlandse voetbal beter

7:12 ARNHEM – Fankaty Dabo heeft de weg naar boven gevonden bij Vitesse. De huurling van Chelsea groeit eindelijk uit tot vaste waarde. ,,Ik heb een zware start bij Vitesse achter de rug”, zegt Dabo. ,,In het begin was alles echt wennen. Ik heb me nu aangepast. Ik begrijp het Nederlandse voetbal beter.”