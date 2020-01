Hendrix: Elke week hetzelfde verhaal ophouden, heeft geen zin

Hendrix vond het puntenverlies onnodig. ,,Als er een mogelijkheid was geweest op een overwinning, was het nu wel. We hadden het goed op orde. Dan schiet hij die bal zo binnen. Er is nu weinig vertrouwen, dan zitten dingen vaak tegen. Het is typerend voor de fase waarin we zitten", zei hij.



Tegen Twente startte Hendrix als centrale verdediger. Normaal gesproken voetbalt de Limburger op het middenveld. Hendrix speelde vroeger in de jeugd ook al in de achterhoede. ,,Ik heb er niet echt een gevoel bij. Iedereen moet zijn ding doen daar waar hij nodig is", zei Hendrix, die door Faber op die plek werd neergezet vanwege de schorsing van Timo Baumgartl en het gebrek aan een geschikte linksback. Nick Viergever vult die positie voorlopig in.