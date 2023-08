Hengelen naar Oussama Idrissi betekent geen streep door komst Luka Ivanusec

Feyenoord blijft speuren op de transfermarkt. De landskampioen wil vooral in aanvallend nog toeslaan deze maand. Dat zou dus Oussama Idrissi en Luka Ivanusec kunnen betekenen.

Dat Feyenoord sinds deze week weer nadrukkelijk hengelt naar Oussama Idrissi, heeft vooralsnog geen invloed op de wens van de Rotterdammers om ook de Kroaat Luka Ivanusec binnen te hengelen. Idrissi, vorig seizoen door Feyenoord gehuurd van Sevilla, weet dat hij in Spanje niet in de sportieve plannen van trainer José Luis Mendilibar voorkomt. Een stap naar de Saudi Pro League is een optie voor de linkerspits, maar Feyenoord weet dat hij ook een terugkeer naar de Kuip ziet zitten.

Daar zou hij weer linkerspits kunnen worden, de plek waar nu Igor Paixao speelt en de positie die al gereserveerd lijkt voor Luka Ivanusec. De Kroaat moet ruim 8 miljoen kosten en Feyenoord zou de speler na de kwalificatiewedstrijden van zijn club Dinamo Zagreb voor de Champions League tegen AEK Athene kunnen ophalen, al is de eerste wedstrijd van het tweeluik al uitgesteld wegens supportersgeweld.

In Rotterdam rekenen ze nog altijd op de afspraak, maar zaken doen met de soms wispelturige beleidsmakers van de Kroatische topclub is niet altijd eenvoudig. Zo krijgt Feyenoord soms het gevoel een beetje aan het lijntje te worden gehouden door de Kroaten terwijl algemeen én technisch directeur Dennis te Kloese al weken geleden kwam aankloppen voor de international.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Komst Idrissi valt te verklaren

Dat Feyenoord naast Idrissi dus ook voor Ivanusec blijft gaan, is verklaarbaar. Slot heeft voor de posities van twee buitenspelers en diepste middenvelder nu bij spelers: Igor Paixao, Calvin Stengs, Yankuba Minteh, Alireza Jahanbakhsh en Javairo Dilrosun.

Minteh bleek de afgelopen weken een talent maar de jonge Gambiaan komt pas net kijken en moet nog wel de nodige stappen zetten. Jahanbakhsh en vooral Dilrosun waren in het succesvolle vorige seizoen geen vaste basisspelers bij de landskampioen. Het is gevaarlijk om te blijven gokken op twee spelers die vorig seizoen vaak op de bank zaten en een jongeling in een seizoen waarin ook de Champions League naar de Kuip komt.

Ivanusec zou, net als Stengs, ook als diepste middenvelder kunnen spelen. De Kroaat geeft Slot meer opties voorin. Op ‘10’ moet Slot sowieso nog puzzelen. Daar heeft de trainer van de kampioen na het vertrek van Sebastian Szymanski en Ezequiel Bullaude eigenlijk alleen Stengs nog over als optie. Terwijl Stengs ook serieus in beeld is als rechtsbuiten.

Volledig scherm Javairo Dilrosun en Alireza Jahankahsh vorig jaar tijdens een duel van Feyenoord. © Pro Shots / Niels Boersema

De strijd op het middenveld

Quinten Timber bleek in de voorbereiding niet de creatieve man voor die aanvallend positie op het middenveld, de aanvoerder van Jong Oranje moet met Ramiz Zerrouki en Mats Wieffer strijden om een van de twee andere plekken op het Rotterdamse middenveld.

En dan is er nog de plek van rechtsback. Feyenoord heeft veel vertrouwen in Bart Nieuwkoop die deze week werd overgenomen van Union St. Gilles. De komst van de Zeeuw en het blijven van Lutsharel Geertruida zorgt voor een overschot op de rechtsbackpositie. Het betekent dat een snel vertrek van Marcus Pedersen (Torino) of Neraysho Kasanwirjo (kon eerder deze zomer naar AEK Athene) voor de hand ligt. Al was het alleen maar om de komst van Idrissi én Ivanusec makkelijker te maken.

Matchcenter

Check alle programma's, uitslagen en standen uit de topcompetities in Spanje, Italië, Frankrijk, Duitsland, Engeland, België én Nederland in ons matchcenter. Check hieronder al onze podcasts én voetbalvideo's.

Beluister hier onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze laatste voetbalvideo's