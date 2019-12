Henk de Jong: Cambuur 90 minuten baas op het veld

BLIK OP NEC Romeny weet dat zijn rendement als spits omhoog moet

19 december NIJMEGEN - Ole Romeny is tevreden met zijn status bij NEC. De 19-jarige aanvaller is de laatste wedstrijden verzekerd van een basisplaats. Alleen zijn rendement in de spits moet omhoog. ,,Vijf doelpunten. Dat is natuurlijk niet genoeg. Dat hadden er al acht, negen of tien kunnen zijn’’, zegt de Nijmeegse voetballer aan de vooravond de wedstrijd tegen FC Eindhoven in de zeventiende aflevering van ‘Blik op NEC’.