Henk de Jong is ambitieus: ‘Met Cambuur terug naar de eredivisie’

Door Sander de Vries



De 54-jarige Fries zette in het WTC Expo in Leeuwarden, een enorme hal in de Friese hoofdstad waar momenteel bedrijfscontactdagen plaatsvinden, zijn handtekening onder een driejarige verbintenis. Ook Sandor van der Heide, de assistent-trainer van De Jong, tekende voor drie jaar. Beiden werkten de afgelopen jaren al samen. Eerst bij Cambuur en de afgelopen 2,5 jaar bij De Graafschap.

Volledig scherm Henk de Jong heeft voor drie jaar getekend. © VI Images De Jong kon in Doetinchem zijn aflopende contract verlengen, maar kiest dus voor de club waar hij vanaf 2010 tot begin 2016 al werkte. De trainerspost in Leeuwarden kwam afgelopen week vrij, nadat Cambuur bekendmaakte niet verder te gaan met René Hake. ,,Cambuur belde pas laat, maar toen ze eenmaal belden was het snel klaar”, zei De Jong. ,,Sandor en ik kunnen toch alleen maar bij deze club doorgaan?”

,,We gaan gas geven richting de toekomst”, ontvouwde De Jong zijn plannen. ,,We moeten vooruit, naar de eredivisie. En dat gaan we doen ook. We willen in ieder geval het stadion volspelen. Dat gaat samen met resultaten, maar het publiek moet het voetbal dat je speelt leuk vinden. Dat hebben we nu ook bij De Graafschap gecreëerd. Het stadion zit tot de nok toe vol en er zit schwung in de hele club. Dat willen we bij Cambuur ook bereiken.”

Nieuw stadion

De Jong moet in de eerste plaats zorgen voor betere sportieve resultaten. Cambuur beleeft momenteel een ronduit teleurstellend seizoen. De club staat twaalfde in de Keuken Kampioen Divisie, al zijn de play-offs nog binnen bereik. Meer in algemene zin moet de komst van De Jong leiden tot hernieuwd enthousiasme en positivisme in Leeuwarden. Cambuur hoopt dit najaar te beginnen met de bouw van een nieuw stadion, dat medio 2021 opgeleverd moet worden.

,,Dat is voor ons een stip aan de horizon”, zei technisch manager Foeke Booy. ,,We weten sinds een maand dat het nieuwe stadion er gaat komen. Voor een club die langzaam aan het wegzakken is geeft dat een boost. Met Henk en Sandor krijgen we nieuwe energie richting de toekomst.”