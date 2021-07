Henk Fraser: ‘De enige Spartaan die ik meeneem naar Oranje is Tom Beugelsdijk’

Door Dennis van Bergen

,,Natuurlijk”, antwoordt Henk Fraser, wanneer hem gevraagd wordt of zijn aanstaande benoeming bij het Nederlands elftal hem trots maakt. ,,Ik had al een tijdje het gevoel op de goede weg te zijn als trainer. Dan is het mooi dat Louis van Gaal je graag bij het Nederlands elftal wil hebben. Ik voel zeker een soort trots, ja.”

Al was het maar omdat de Oranje-staf met Van Gaal, Danny Blind en hem straks volledig uit (ex-)Spartanen bestaat. Zoals onder anderen ook de captain van het Nederlands Elftal, Georginio Wijnaldum, voetstappen heeft staan op Het Kasteel. ,,Die Sparta-link is misschien nog wel het allermooiste”, vindt Fraser. ,,Dat bewijst nog maar eens de grote waarde die Sparta heeft voor het Nederlands voetbal.”

Volledig scherm Henk Fraser (links) en Louis van Gaal (rechts) speelden in het seizoen 1985/1986 samen bij Sparta. © ANP

Sparta en de KNVB hebben al overeenstemming bereikt over de deeltijdbaan die Fraser gaat bekleden bij Oranje, waar hij in elk geval voor achttien maanden aan de slag gaat op weg naar en tijdens het WK in Qatar. Daags voor de met 1-2 verloren oefenwedstrijd tegen NAC van vandaag sprak Fraser ook zelf met de voetbalbond. Van een overeenkomst wil hij nog niet spreken, ‘omdat dit niet aan hem is’, maar uitkijken doet hij ondubbelzinnig naar het assistentschap bij Van Gaal. ,,Maar Sparta zal leidend blijven. Verder wil ik er nu nog niet al te veel over zeggen. Dat is niet aan mij.”

Quote De enige Spartaan die ik meeneem naar Oranje is Tom Beugels­dijk Henk Fraser

Bart Vriends, een van zijn dragende krachten bij Sparta, wil dat wel. Eerder deze week feliciteerde hij zijn coach alvast met zijn baan bij het Nederlands elftal. ,,Ik begrijp oprecht waarom Van Gaal bij hem terecht is gekomen”, zegt de geboren Amersfoorter, die al jaren met Fraser werkt op Het Kasteel. ,,Henk Fraser is de ideale combinatie van old school en new school. Op sommige momenten is hij het type ‘niet zeuren’ en ‘erin kleunen’. Op andere momenten laat hij met zijn video-analyses zien dat hij op een heel hoog niveau over voetbal nadenkt. Dit is een waanzinnige kans voor hem en die gunnen we hem van harte.”

En wie weet, grapt Vriends, lonken er nu ook wel Oranje-kansen voor de spelers van Sparta. Maar zover gaat het vermoedelijk niet komen voor ze, laat Fraser even later weten. Op quasi-serieuze toon: ,,De enige Spartaan die ik meeneem naar Oranje is Tom Beugelsdijk.”

Volledig scherm Sparta-trainer Henk Fraser instrueert Abdou Harroui tijdens het oefenduel met NAC. © Pro Shots / Mischa Keemink