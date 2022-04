Henk Fraser heeft in Utrecht zijn droomclub te pakken

Het is zondag 24 januari 2021. Zojuist heeft een sterk spelend Sparta de uitwedstrijd tegen FC Utrecht ongelukkig met 1-0 verloren, als de oogbollen van Henk Fraser over de verlaten De Galgenwaard glijden. ,,Ik vind FC Utrecht een prachtige, pure volksclub”, zegt hij dan, de ook leeg zo fraaie tribunes overziend. ,,Dat dna van deze club past bij mij. Alleen: ik ben geen planner. Eenvoudigweg omdat je als coach altijd afhankelijk bent van wat anderen in je zien. Ik focus me daarom lekker op Sparta, dat óók veel mogelijkheden heeft. Zeker als we als ploeg net wat doortastender worden.”