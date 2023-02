Henk Fraser houdt boot na ontslag bij FC Utrecht voorlopig af: ‘Is ook enig contact geweest met Ajax’

„Er zijn in de tussentijd wel wat dingen voorbijgekomen, ook in Nederland”, vertelt Fraser aan tafel bij het voetbalpraatprogramma Veronica Offside. Daar werd hij ook aan de tand gevoeld over het gerucht dat Ajax hem wilde halen als assistent-trainer. „Er is wel enig contact geweest met Ajax.”

Presentator Wilfred Genee suggereerde dat zijn Feyenoord-verleden een samenwerking in de weg stond. „Daar kan ik me wel iets bij voorstellen.” Of Fraser de overstap naar Amsterdam zelf zag zitten? „Gelukkig is het niet zover gekomen. Er is altijd wel wat verkeer richting zaakwaarnemers en ook richting die van mij. Dat maken we nu veel groter dan het is, want het is niet gebeurd.”

Ondanks de geëscaleerde situatie bij FC Utrecht, koestert Fraser geen wrok richting de club. Behalve dan richting algemeen directeur Thijs van Es. „Het enige dat me wel irriteerde, was die directeur. We hebben een heel eerlijk gesprek gehad. Ik had niemand nodig om te beseffen dat dit niet de juiste handeling was. Daarom vond ik zijn kritiek niet heel erg geplaatst. Frans van Seumeren reageerde bijvoorbeeld wel echt top. De handeling die ik gedaan heb, vind ik vooral voor hem heel vervelend.”

