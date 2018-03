Henk Fraser wordt trainer van Sparta

Fraser heeft een contract ondertekend voor twee seizoenen. Hij is nu nog werkzaam bij Vitesse. Na twee seizoenen vertrekt hij komende zomer bij de bekerwinnaar. Aleksandar Rankovic gaat met hem mee als assistent-trainer.



Technisch manager Henk van Stee licht de keuze toe op de website van de club: ,,We hebben uiteraard een profielschets gemaakt. Daar is een aantal kandidaten uitgekomen en de keuze is gevallen op Henk Fraser. Hij heeft de ervaring, heel goed gepresteerd bij andere clubs en ook een verleden bij Sparta.’’



Fraser laat zelf weten dat hij eerst nog de focus op Vitesse houdt. ,,Ik ben Sparta altijd blijven volgen en het is een unieke club. Ik kijk er naar uit om na het huidige seizoen bij Sparta aan de slag te gaan. Natuurlijk ligt mijn focus er volledig op om het seizoen bij Vitesse goed af te sluiten.”



Pikant duel is uiteraard Vitesse - Sparta van 14 april. Zeker omdat Sparta nog in degradatienood verkeert, en met een zege op Vitesse een stap richting lijfsbehoud kan zetten.