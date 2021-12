Henk Veerman bezorgt Heerenveen zege in Friese derby tegen tiental Cambuur

SC Heerenveen heeft in de Friese derby een gevoelige tik uitgedeeld aan rivaal SC Cambuur. De gasten sloegen in de slotfase toe via Henk Veerman. Cambuur speelde bijna de hele wedstrijd met tien man na een vroege rode kaart van Doke Schmidt: 1-2.

Door Frank Molema



In de minuten na de winnende treffer van Veerman liepen de gemoederen aan beide kanten hoog op en waren er twee opstootjes, waarvan een zelfs na het laatste fluitsignaal. Scheidsrechter Danny Makkelie, die naast het rood voor Schmidt alleen geel uitdeelde aan Heerenveen-verdediger Milan van Ewijk, hield verdere kaarten echter op zak.

Na een spetterende vuurwerkshow buiten het stadion knetterde het al vanaf de eerste minuut ook meteen op het veld, met een hoofdrol voor Makkelie. Al in de achtste minuut werd hij door VAR Sander van der Eijk naar de kant gehaald vanwege een handsbal van Calvin Mac-Intosch in het strafschopgebied. De verdediger van SC Cambuur liet zijn armen te veel wapperen en dus ging op de bal op de stip, door het midden raak geschoten door Henk Veerman.

Het duel was dus meteen los, en even later sloeg de vlam zelfs in de pan toen Doke Schmidt een harde overtreding maakte op Tibor Halilovic. Dat leek de oud-speler van SC Heerenveen bewust te doen; Makkelie beoordeelde dat ook zo en stuurde Schmidt met rood – zwaar gestraft, dat wel – van het veld. En zo moest de Friese derby na al twaalf minuten verder zonder de enige Fries op het veld.

Trainer Pascal Bosschaart, die bij afwezigheid van de zieke Henk de Jong de honneurs waarneemt, greep in door rechtsbuiten Nick Doodeman te vervangen voor een nieuwe rechtsback: Jhondly van der Meer. SC Cambuur gaf zich logischerwijs niet gewonnen en bleef gokken op bijvoorbeeld de drive van Alex Bangura op de linkerflank. Niet geheel toevallig kwam van die zijde ook de gelijkmaker. Robin Maulun draaide na een halfuur spelen een vrije trap op het hoofd van spits Roberts Uldrikis, die gemakzuchtig dekken van Joey Veerman afstrafte: 1-1. Met enkele fraaie acties van Anthony Musaba drong Heerenveen vervolgens weer aan, met als hoogtepunt een schot op de paal.

Volledig scherm Doke Schmidt wordt al vroeg in de wedstrijd met rood van het veld gestuurd. © ANP

Na de onderbreking waren de scherpe randjes wel van de derby af en leek het duel meer op een normale eredivisiewedstrijd. SC Heerenveen had logischerwijs het meeste balbezit, Cambuur gokte met een mannetje minder op een spaarzame uitbraak. Goede mogelijkheden kregen de gasten via Henk Veerman, Nicolas Madsen en Joey Veerman, maar gescoord werd er niet.

In de slotfase kwam dan toch nog nieuw spektakel. Eerst was het Halilovic die uit de draai de lat raakte, waardoor Cambuur opgelucht ademhaalde. Maar enkele seconden later lag de bal toch in het net. Linksback Rami Kaib vond het hoofd van Henk Veerman, die de bal naar de lange hoek stuurde en zo zijn tweede van de middag maakte.

In de verhitte slotfase kreeg Cambuur nog een kans op de gelijkmaker via invaller Van der Meer en in blessuretijd kwam Bangura zelfs nog alleen op doel af na gestuntel aan de kant van Heerenveen, maar Heerenveen hield met kunst- en vliegwerk stand.

Volledig scherm Henk Veerman rent juichend weg nadat hij Heerenveen op 1-2 heeft gekopt. © ANP

Volledig scherm © ANP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.