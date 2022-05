Heracles Almelo strikt assistent van Pep Guardiola als nieuwe hoofdcoach

Carlos Vicens heeft al een heel lange weg achter de rug in het voetbal. Toen hij bij Real Mallorca als speler niet doorbrak begon hij aan een reis langs allerlei clubs op een lager niveau in Spanje, om te eindigen in de Verenigde Staten. Daar combineerde hij het voetbal met een verblijf aan de Universiteit van Texas. Bij zijn terugkeer op Mallorca begon de afgestudeerde econoom als trainer op het achtste niveau in Spanje. Hij was toen 27 jaar.

Vervolgens streek hij bij CD Santanyi neer, een club in de vierde divisie waar hij directeur jeugdvoetbal en later trainer was. Eigenlijk was hij bij de armlastige club het manusje van alles. Om zelf rond te komen stond hij ook nog voor de klas. Zijn volgende stap was het assistentschap bij CD Llosentense waarna in 2017 de overstap maakte naar de academie van Manchester City. Met de onder 18 vierde hij vorig seizoen vele successen. Dit jaar werd hij overgeheveld naar de staf van Pep Guardiola, die vooral Spaans georiënteerd is. Met Manchester City is hij nog in de race voor het kampioenschap. De ploeg heeft één punt meer dan Liverpool.