Heracles-coach temt hype rondom topscorer Dessers

LIVE NEC probeert in Rotterdam aanslui­ting te houden in tweede periode

19:00 ROTTERDAM – In de voorlaatste wedstrijd van de tweede periode van de eerste divisie moet NEC winnen van Excelsior om aansluiting te houden bij koploper in de periodestand FC Volendam. Het verschil bedraagt twee punten (17 om 19). Cambuur staat tweede met 18 punten, de Nijmegenaren op de derde plaats. Een goed resultaat in Rotterdam is dus van groot belang voor NEC. De wedstrijd (aftrap 20.00 uur) is via het liveblog te volgen.