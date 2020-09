Heracles en FC Twente hofleverancier Elftal van de Week

Hatzi­diakos terug in selectie AZ voor wedstrijd in Kiev

10:37 Pantelis Hatzidiakos maakt deel uit van de selectie van AZ die het morgen in de derde voorronde van de Champions League opneemt tegen Dinamo Kiev. De 23-jarige verdediger liep in november een zware knieblessure op en kwam sindsdien niet meer in actie.