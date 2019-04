Heracles en Willem II willen met zege play-offs in vizier houden

‘April-storm’ met loodzwaar programma bepaalt lot Sloetski bij Vitesse

7:39 ARNHEM - Vitesse moet vol gas geven voor een plek in de play-offs om Europees voetbal. De Arnhemse club heeft het zwaarste programma in de subtop van de eredivisie. Het is zaak in de ‘april-storm’ Willem II, Heerenveen en FC Groningen voor te blijven.