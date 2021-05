Heracles grijpt naast ticket voor play-offs, AZ sluit seizoen af met fraaie zege

Voor Heracles was er nog genoeg te winnen vandaag in Alkmaar. Bij een gunstig resultaat kon de club namelijk deelname aan de play-offs voor Europees voetbal afdwingen. Daarbij was het afhankelijk van de resultaten bij de concurrenten Sparta en Fortuna Sittard.



En juist die eerstgenoemde concurrent kende gelijktijdig een fijne middag en een vliegende start in Heerenveen waar het al heel vlot op een 2-0 voorsprong kwam. Daardoor werd het perspectief van Heracles op een fraaie verlenging van het seizoen in de vorm van play-offs al snel vertroebeld. Helemaal toen de thuisploeg begon te draaien en Orestis Kimourtzoglo de paal raakte met een kopbal. AZ-trainer Pascal Jansen sprak vooraf de hoop uit om boven de zeventig punten uit te komen. Best een uniek aantal in de clubhistorie. De gretigheid om dat te halen was zondagmiddag zeker aanwezig bij de Alkmaarders die gewoon aantraden in de sterkste opstelling. Spelers als Teun Koopmeiners, Jonas Svensson en Owen Wijndal speelden misschien wel hun laatste duel voor de club.