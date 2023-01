Heracles krijgt na 250 kilometer te horen dat duel met MVV is afgelast wegens sneeuw, ook streep door derby

Ex-Vitesse-spe­ler Bert Konterman zei voetbalwe­reld gedag en begon opleiding voor timmerman: ‘Was er zo klaar mee’

Een opmerkelijke carrièreswitch van Bert Konterman. Na 33 jaar nam de Rouvener afscheid van de voetbalwereld en begon een opleiding voor timmerman. ,,Ik was helemaal klaar met al die koekenbakkers”, aldus de oud-speler van onder meer Vitesse, die recentelijk nog trainer was van PEC Zwolle. Over knoesten, beitels en 14-jarige klasgenoten die het liever hebben over bierfeesten en geheime piratenzenders dan zijn voetbalcarrière.

