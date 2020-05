Heracles moet bezuinigen na miljoenenstrop

Cambuur en De Graafschap krijgen morgen­avond duidelijk­heid

15:51 SC Cambuur en De Graafschap horen morgenavond rond 19.00 uur of ze alsnog naar de eredivisie promoveren. De voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland in Utrecht doet dan uitspraak in het kort geding dat beide clubs uit de eerste divisie tegen de KNVB hebben aangespannen.